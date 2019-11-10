تعهّد علي بن فليس المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة في 12 ديسمبر الأحد، الاستجابة لمطالب الثورة التي دخلت شهرها التاسع، من خلال قرارات عاجلة كحل البرلمان ووضع دستور جديد.

وقال بن فليس، الذي سبق له الترشح مرتين ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، :"أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير ليثور في وجة النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004 (لدى ترشحه للمرة الأولى)".

وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي :"لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين لأن العبرة في حمل مطالبها وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".

وتشهد الجزائر حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 22 فبراير من العام الجاري، حيث دفعت في مرحلة أولى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة بعد عشرين سنة في الحكم.