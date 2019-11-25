أعلن العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، استئناف أعمال توصيل مرفق الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية.

وأوضح الهواري أن الأعمال التي جرى استئناف تنفيذها تتضمن توصيل خطوط الصرف الصحي من الصعايدة إلى الزينية بحري، ومن الزينية قبلي إلى الزينية بحري.

وأضاف أن أعمال النظافة تجرى بجميع أنحاء المدينة، حيث جرى رفع 40 طنا من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى مدينة الزينية.

وأضاف أن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكدًا على مواصلة أعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومي.

وكان مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كلف رئيس مركز ومدينة الزينية، بمتابعت أعمال توصيل الصرف الصحي والنظافة بالمدينة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بتنفيذ حملة نظافة داخل المدينة و أعمال قص وتهذيب الأشجار.