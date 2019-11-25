رفضت محكمة في ناميبيا قضية تدعو لمنع استخدام آلات التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تخشى المعارضة من استخدامها لتزوير الانتخابات، وذكرت المحكمة، وفقًا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم، أنها ليس لديها السلطة لمنع استخدام آلات التصويت، حيث أن المواطنين في ناميبيا سيختارون رئيسهم الأربعاء المقبل، موضحة، أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس "هاكه كينكوب" بفارق ضئيل بسبب الإحباط المتنامي الناتج عن الأزمة الاقتصادية.

ويعد استخدم آلات التصويت الإلكترونية مثيرًا للجدل داخل وخارج إفريقيا إذ يقول المنتقدون إنها تسهل تزوير النتائج مقارنة بالتصويت التقليدي، فيما وصف المراقبون الدوليون والإقليميون، الانتخابات الماضية التي أجريت في ناميبيا بالشكل التقليدي بأنها عادلة وذات مصداقية.

وكانت وسائل إعلام في ناميبيا، أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استقالة وزيري العدل والثروة السمكية، اليوم، أثر أنباء عن تورطهما في قضايا فساد مالي، وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم أن كلاً من وزير العدل الناميبي، ساكيوس شانجالا، ووزير الثروة السمكية والموارد البحرية، برنهارد عيسو، استقالاً من منصبيهما بعد نشر تقارير إعلامية حول تخصيصهما حصصاً من الموارد السمكية لشركة آيسلندية كبرى مقابل الحصول على رشاوى مالية.