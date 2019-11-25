بدأت، اليوم، في كيب تاون، أول تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا وجنوب أفريقيا والصين، بعرض مشترك لأطقم السفن من الدول الثلاث على الرصيف المركزي لكيب تاون، ويمثل روسيا خلال التدريبات، مجموعة بحرية بقيادة الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف"، كما تتضمن المجموعة الروسية أيضا، ناقلة "فيازما"، وقارب الإنقاذ "إس بي - 406"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، وبدأت إدارات البلدان الثلاث مع بدء التدريبات عمل جاد لتحديد استراتيجية وتكتيكات الأعمال المشتركة في البحر.

وصرح المتحدث باسم القوات البحرية في جنوب إفريقيا، جريلينج فان دن بيرج، بأن الطواقم ستنفذ تدريبات على الشاطئ بما في ذلك التدريبات البدنية والمسيرات، وكذلك القتال اليدوي، ويبدأ الجزء الثاني من التدريبات بعد غدٍ الأربعاء عندما تنطلق السفن في المحيط "المفتوح" للقيام بأنشطة عملية سيتم تنفيذها بالقرب من رأس الرجاء الصالح، وسوف تستمر التدريبات حتى الثلاثين من نوفمبر الجاري.

يذكر أن "كيب تاون" تقع في مكان رئيسي من العالم، حيث يلتقي المحيط الأطلسي مع المحيط الهندي، حيث تمر أهم الطرق البحرية والتجارية من أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتحظى التدريبات الحالية في الدول الثلاث بالأولوية القصوى للمشاركين فيها، فيما كانت في السابق خطط لتنفيذ تدريبات بحرية بين جنوب أفريقيا وفرنسا ثم ألمانيا في منطقة رأس الرجاء الصالح، وجرت إعادة جدولة هذه البرامج للعام المقبل، ولم يتم تنسيق فترات التدريبات بعد.