تشهد جميع المحافظات الفلسطينية، غدا الثلاثاء، يوم غضب جماهيري، رفضا للقرارات الأمريكية الجائرة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "شرعنة " المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ودعت فصائل منظمة التحرير، وعلى رأسها حركة التحرير الوطني "فتح"، وقوى وطنية، ومؤسسات، ونقابات، واتحادات، ومجالس بلدية، وجماهير الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى الانطلاق غدا في مسيرات حاشدة ، ووقفات، منددة بالموقف الأمريكي - الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وسرقة أرضه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

"الأحمد": القوى والفصائل اتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أهمية الحراك الشعبي، مضيفا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن القوى والفصائل اجتمعت في كافة المحافظات، واتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب غدا، للخروج بصوت واحد، معلنا للعالم أجمع أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال، وللتأكيد على التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير ورفضه للإدارة الامريكية المتحالفة مع حكومة الاحتلال.

وأكد الأحمد، تواصل الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيجرى بحث عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، وأنه إذا استخدمت أمريكا حق النقض "الفيتو" فإنه سيجرى التوجه إلى الجمعية العام للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام " لإدانة الإعلان الأمريكي الأخير.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، إن يوم الغضب غدا، هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الاجراءات الأمريكية - الإسرائيلية، وصولا إلى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال، مشيرا، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن حركة "فتح" على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان لرفض الإجراءات الأمريكية في تصعيد شامل.

"التعليم الفلسطينية": تعليق الدوام جزئيا في جميع المدارس

وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام حزب "فدا"، صالح رأفت، أن قيادات الفصائل كافة ستشارك في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق غدا، في كل أرجاء الوطن، رفضا لإعلان الإدارة الأمريكية بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليق "الدوام" جزئيا في كل مدارس المحافظات الفلسطينية غدا، إلتزاما مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأمريكي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة و"أسرلته".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، "بعد دراسة جميع الحجج في هذا النقاش القانوني بعناية"، خلصت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "إنشاء مستوطنات لمدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".