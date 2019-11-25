يبدأ من 300 جنيه.. تفاصيل حفل مدحت صالح بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي، على مسرح جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، بالسادس من أكتوبر، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر المقبل، الساعة الثامنة مساءً.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل، بين 300 جنيه للتذكرة البرونز، 450 جنيهًا للسيلفر، و550 جنيهًا للجولد، أما التذكرة البلاتنيوم بـ650 جنيهًا.

ومن المقرر، أن يقدم الفنان مدحت صالح، باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، فضلا عن أغاني ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذي يضم أغاني "زي مانت عايز"، عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

ويمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني لموقع "تيكتس مارشيه".