يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي جديد، بكايرو فستيفال سيتي مول، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، الساعة السابعة مساء.

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في كايرو فستيفال سيتي

وجاءت أسعار التذاكر 350 جنيها للتذكرة العادية، و550 جنيها للتذكرة فئة "الجولدن سيركل"، و750 جنيها للتذكرة فئة الـ"VIP".

مواصلات الذهاب لكايرو فستيفال سيتي وأسعارها

وللوصول لكايرو فستيفال سيتي مول، يمكن استقلال المواصلات التالية:

يمكن استقلال ميكروباص من المنيب إلى التجمع الخامس، وسعره 6 جنيهات.

من رمسيس يمكن ركوب ميكروباص إلى التجمع الخامس سعره 10 جنيهات.

يمكن ركوب أتوبيس نقل عام من رمسيس، لكايرو فستيفال سيتي، وسعر التذكرة 7 جنيهات.

من الحي العاشر يمكن ركوب ميكروباص إلى التجمع الخامس، سعره 4 جنيهات.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أبرز الأغاني خلال مشواره الفني، وحقق الألبوم الأخير لمحمد حماقي "كل يوم من ده" نجاحا كبيرا، وأبرز أغانيه "كفاية حلول وسط"، "يا ستار"، "قالوا عنك"، "من البداية"، و"يا غربة".