بدأ العد التنازلى لانتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، والمقرر إجراؤها على 17 مقعداً فى 20 ديسمبر المقبل، فيما واصل المرشحون على رئاسة النادى والعضوية جولاتهم الانتخابية بمحافظات الوجه البحرى والدلتا، لعرض برامجهم الانتخابية وحشد القضاة وأعضاء النيابة العامة على المشاركة.

وواصلت قائمة الوسط برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، أستاذ القانون الإدارى والدستورى، ورئيس محكمة الاستئناف، والمرشح لرئاسة النادى، جولاتها الانتخابية فى الوجه البحرى بعد انتهاء جولاتها فى الصعيد، حيث قامت بالمرور على محكمتى دمنهور وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم تدوين رغباتهم وتوزيع البرنامج الانتخابى عليهم.

قائمة "الوسط" فى البحيرة

ويركز البرنامج الانتخابى لقائمة «الوسط» الذى تم إعلانه الجمعة الماضى، على استعادة المكانة الاجتماعية للقضاء وسمعته وهيبته وكرامته، وتحقيق المساواة بين القضاة فى الدرجة الواحدة وأقرانهم فى جميع الهيئات القضائية الأخرى فى المسائل المالية، والمساواة بين قضاة محكمة النقض وقضاة الاستئناف وعدم التمييز بينهم فى المرتبات والإعارات.

"وحدة القضاة" فى دمياط

وأجرت قائمة «وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف والمرشح رئيساً للنادى، جولة انتخابية أمس، بمحاكم ونيابات دمياط، وذلك عقب انتهائها الأسبوع الماضى من جولة انتخابية لبضعة أيام بمحافظات الصعيد.

وقال المستشار محمود عابدين، المرشح على مقاعد القضاة ضمن قائمة «وحدة القضاة»، إن الجولات الانتخابية بمحافظات الصعيد حققت الهدف منها، حيث كان التركيز على حشد القضاة وخاصة الشباب منهم وضرورة مشاركتهم فى العملية الانتخابية، مضيفاً لـ«الوطن» أن القائمة لمست رغبة لدى القضاة فى التغيير.

من جانبه أكد المستشار يسرى عبدالكريم، خلال جولته اليوم ،فى دمياط، أهمية وحدة صف القضاة، مشيراً إلى أن البرنامج الانتخابى للقائمة يهدف لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحفظ استقلال القضاء وتحقيق أهداف القضاة، والحفاظ على هيبة وكرامة القضاء واستقلاله والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تطوير منظومة العدالة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتفعيل دور النادى فى أداء الخدمات المتكاملة لأعضاء النادى وأسرهم فى كل المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية.

"الشافعى" يجهز لجولة انتخابية بالفيوم وبنى سويف والمنيا

كما تواصل قائمة «تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته، والمرشح لرئاسة النادى، جولاتها الانتخابية، حيث أنهت خلال اليومين الماضيين جولتها بأندية قضاة دسوق بكفر الشيخ ودمنهور والإسكندرية، وتستعد حالياً لجولة بمحافظتى سوهاج وقنا يومى الخميس والجمعة القادمين.

وقال المستشار رضا السيد، المرشح على مقاعد المستشارين ضمن القائمة، إن البرنامج يركز على استعراض ما تم إنجازه خلال فترة تولى المستشار محمد عبدالمحسن رئاسة النادى، والتأكيد على استكمال تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية التى تضمنها البرنامج الانتخابى.

وعلى صعيد قائمة «خادمى القضاة» التى يرأسها المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة الاستئناف والمرشح لرئاسة النادى، فقد عمدت القائمة إلى وقف الجولات بشكل مؤقت على أن يتم استئنافها اعتباراً من غد الأربعاء ولمدة 3 أيام بمحاكم وأندية القضاة بالفيوم وبنى سويف والمنيا.

وقال المستشار أحمد الجزار، المرشح على مقاعد النيابة العامة بالقائمة، إن القائمة أجرت جولة أمس الأول بمجمع محاكم العجوزة بمحافظة الجيزة، مضيفاً لـ«الوطن» أنه تم التركيز خلال الجولة على عرض البرنامج الانتخابى للقائمة الذى يتضمن إنشاء مستشفى خاص للقضاة، والالتزام بعقود الإسكان لحفظ حقوق القضاة والحصول على أراضٍ من الدولة بأسعار مناسبة لكى يتولى إقامة مساكن للقضاة عليها.

وتجرى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى على 17 مقعداً، منها مقعد الرئيس، وآخر للمستشارين المتقاعدين، و15 مقعداً موزعة بواقع 5 مقاعد للمستشارين، و5 للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 لأعضاء النيابة العامة. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين، وعددهم 74 مرشحاً، بينهم 5 يتنافسون على مقعد الرئيس، و69 مرشحاً على مقاعد العضوية.