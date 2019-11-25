أقدم طالب على الانتحار لمروره في الدقهلية، اليوم، لمروه بأزمة نفسية بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال "حبة القمح" بمنية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي بوصول الطالب "محمد. ع. ج"، 19 عاما، مصابا بحالة تسمم إدعاء تناول مادة سامة "حبة الغلة القاتلة"، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

انتقلت مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة أدت تناوله قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.