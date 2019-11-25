أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمدينة عزبة البرج، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

واستهلت المحافظ جولتها بالمرور المفاجىء على مستشفى عزبة البرج المركزي، تفقدت خلالها أقسام المستشفى، مشددة على تحويل المقصرين من المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق إلى التحقيق، موجهة بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وواصلت المحافظ بالتجول داخل شوارع المدينة، معربة عن استيائها من مستوى النظافة، مشددة على رئيس مدينة عزبة البرج، ياقوت ورد، بضرورة البدء في عمل حملات نظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وتنظيم حملات مكثفة لرفع الاشغالات.

كما استمعت المحافظ خلال جولتها لشكاوي عدد من المواطنين، موجهة تعليماتها لمدير إدارة المتابعة محمد عجم بسرعة حل مشكلاتهم.