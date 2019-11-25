قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود رئيس الدائرة، بإحالة القضية رقم 14246 جنايات كفر سعد لسنة 2016 والمقيدة برقم كلي 1217 لسنة 2016 والمتهم فيها كلا من "جمعة. س"، و"عودة. ح"، المتهمان بقتل فلاح وإلقاء جثمانه في أحد المصارف بدمياط للمفتي.

وكان مركز شرطة كفر سعد، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان شاب ثلاثيني العمر عليه أثار طلق ناري في الرأس، وانتقلت القوات برئاسة الرائد محمد أبوالعز، لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مجهولة الهوية ملقاة في المياه، وتبين أن الجثمان لشاب يدعى محمد فاروق السعيد، 30 عامًا، فلاح، مقيم بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

وبتكثيف التحريات بإشراف اللواء سيد العشماوي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط حينذاك، تبين أن المجني عليه توجه لزفاف أحد أقاربه في بلقاس، وبعد عودته للمنزل، قال لوالدته إنه سيخرج مرة أخرى لتوصيل أحد أصدقائه لكفر الغاب بكفر سعد، وبعد خروجه انقطعت الاتصالات مع أقاربه ولم يعود للمنزل، ولم يعثر عليه سوى جثة هامدة.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه شوهد برفقة اثنين على متن دراجة بخارية تخصه، وتم ضبطهما، وتبين أنهما وراء ارتكاب الحادث لخلافات مالية بينهما وبين القتيل فقررا التخلص منه لمطالبته بمستحقات مالية تخصه لديهما.