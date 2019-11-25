علق ياسين علي فهمي، 13 عاما، نجل الشهيد عميد علي أحمد فهمي، على أحكام محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، بينهم الإرهابي إبراهيم إسماعيل، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "مبسوط عشان حق بابا رجع، وكنت عارف إن حقه مش هيضيع، لأنه كان على حق وربنا مش هيضيع حقه".

وعن يوم استشهاد والده، قال ياسين، إنه الشهيد لم يكن قلقًا: "حد خبط علينا وقالي نادي ماما، بسبب الواقعة، كنا فاكرين إنه مصاب، وماما قالت هاتوه مش هستنى الإسعاف، قالها البقاء لله".

وعبر نجل الشهيد، عن أمنيته بأن يصبح ضابط شرطة، مشددًا على أنه لا يخشى استكمال مسيرة والده: "بابا قال لأخويا الكبير إنه هيموت وهو بيدافع عن الناس والوطن، هبقى ميت على حق ومش خايف من حاجة".

وحول تكريم الرئيس السيسي له، قال ياسين إنه كان سعيدًا للغاية، حيث شعر أن الوطن لم ينسَ والده.

مشيراً إلى أن أمنية حياته أن يكون ضابطا بالشرطة: "لا أخاف سأكمل مسيرة والدي لأن والدي قال لشقيقي الأكبر أنه لايخاف من الموت لأنه يدافع عن حياة الناس، وتكريم الرئيس السيسي لي جعلني أشعر بالسعادة وأن البلد لم تنس والدي".