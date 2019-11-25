علق عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على تسرب الغاز من مصنع كيما أسوان، ما أدى إلى إصابة عدد من الطالبات والمعلمات جرى نقلهن جميعا إلى كلا من مستشفى أسوان الجامعي، وأسوان التخصصي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، إن الأزمة نجمت عن زيادة في الانبعاثات الصادرة عن وحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم، الذي أُنشئ في عام 1956، بسبب مشكلة فنية، مشددًا على أنه جرى إيقاف الوحدة فورًا لمنع انتشار الانبعاثات.

وأضاف: "كان يهمنا أولًا الاطمئنان على أبنائنا، وكلهم عادوا إلى منازلهم"، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء مصنع جديد في طور التجريب وذلك بتكلفة 11.6 مليار جنيه، حيث سيكون جاهزًا للافتتاح في ديسمبر، وسيستبدل جزءً من المصنع القديم.

وتابع: "جار التفاوض في الوقت الحالي مع المقاول الذي أنشأ المصنع الجديد، وسيبدأ بمجرد تسليم المصنع، إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة بتكلفة 200 مليون دولار لتكون بدلًا من الوحدة القديمة التي سببت الانبعاثات، حيث سيكون صديقًا للبيئة بنسبة 100%".