علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على زيادة انتشار زيادة الإلحاد، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وأوضح مفتي الجمهورية، أنه من الممكن حدوث تضافر أسباب أخرى غير الواقع المعيشي، تقف وراء هذه الظاهرة: "زادت حدة الإلحاد بسبب هذه البلبلة بعدما تصدر خطاب يقول إن الإسلام هو الحل، وأن الإسلام لو عاد فستحل المشكلات".

وأضاف، أن مصدري هذا الخطاب عندما حكموا لمدة سنة واحدة، فشلوا فشلا ذريعا، وبالتالي يعتقد الشباب أن الذي فشل هو الإسلام في حد ذاته وليس التيار، مشددًا أن ذلك ليس السبب الوحيد للإلحاد لكنه جعل الأمر يتجذر.

وصنف المفتي الملحدين إلى ثلاث أصناف، الأول صنف لديه قدر من الشبهات تزول بحوار علمي هاديء لا يسأل عن فتوى ولكن يحتاج لهذا الحوار فقط، والصنف الثاني قد يكون يحتاج لمعالجات نفسية يذهب لأستاذ علم نفس أو طبيب نفسي، أما الصنف الثالث ذلك الإنسان القارئ المثقف، والذي قرأ نظريات في نشأة الكون وأمور كثيرة جداً أدت إلى هذا اللبس، موضحا أن دار الإفتاء لديها قدرى على مناقشة هذا الفكر.

في سياق آخر، رفض المفتي الدكتور شوقي علام التعامل بعملة البيتكوين، قائلاً: "نظرنا إليها بقول المتخصصين أنها تنتج تدليس وجهالة وتثير النزاعات ولا يوجد لديها قانون في إطار الدولة القُطرية أو الوطنية، ولا يستطيع القانون ضبطها، وبالتالي قلنا تُمنع هذه المعاملة لأن الضوابط القانونية غير موجودة ومع وجود الضوابط تصبح العملة مثلها مثل الجنيه المصري تماما".