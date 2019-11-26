أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا، مشددًا أن هذا الأمر يعد فتوى تعتمد عليها دار الإفتاء حتى الآن، حيث أنه ليس ممنوعًا في إطار الضوابط العلمية تكفل نجاح هذه العملية: "نحن والإجراءات الطبية شريكان في هذه المسألة".

وحول يخص تجميد البويضات، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، قال مفتي الجمهورية إن تجميدها يأتي في إطار مقاصده.

وأوضح، أن الإسلام جاء لحفظ النفس ونسب المولود الى أشخاص، وطالما أنه لم يحدث اعتداء على النسب، ولم يحدث خلل في الأنساب من هذا الأمر، وكان التجميد ثم التلقيح ثم زرع البويضة الملقحة بعد هذا في إطار علاقة زوجية قائمة فلا مانع منه شرعاً.

وتابع: "قد تأتي الحاجة بضرورة ذلك مثل الـورام السرطانية، فبعد العلاج الكيماوي مثلاً تفقد المرأة البويضات الموجودة فهي تريد أن تكون أمًا، وهناك مبررات علمية، ولكن في إطر ضوابط الحفاظ على النسب بحيث لا يجرى إهدار قضية النسب ونجعلها مختلة، وطالما هناك ضوابط علمية".

وأشار إلى أن تنظيم النسل والانفجار السكاني قضية أمن قومي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد توازن سكاني مع الموارد المتاحة.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن تنظيم النسل ليس فيه أي اعتراض على المشيئة الإلهية: "والله حثنا على العمل بالأسباب والصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول عن العزل وأباحها لهم الرسول".