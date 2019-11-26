تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن الرأي الشرعي في قضية تجسيد الصحابة والأنبياء في الأعمال الدرامية.

وقال شوقي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، إن الأزهر الشريف ودار الإفتاء وكافة المؤسسات الدينية، ترى أن شخصية الأنبياء بصفة خاصة، لحظات تشريع وقدوة للناس.

وأضاف: "قد لا نستطيع نحن أن نأتي بهذه الأوصاف بدقة، وبذلك نرى المنع، لأن في الحقيقة فضلاً عن أن هناك حجر عقلي عن تخيل المواقف المعينة لسيدنا محمد وإتاحة الفرصة لهذا العقل أن يبحر ويتنسم ربيع التصرف النبوي في صفائه ونقائه".

وتابع: "قد لا أستطيع مهما كانت براعتي أن أحتوي هذه التصرفات"، وعن ما يخص تجسيد الصحابة قال مفتي الجمهورية، إن "دقيقة عمل درامي هادف ومتمكن تساوي خطب كثيرة جدا، وهو عمل مؤثر في سلوك الناس بلا شك".

ودعا مفتي الجمهورية، "أهل الدراما"، إلى تبني القضايا الأخلاقية التي تبني المجتمعات، مشددًا على أن كل الصحابة ليسوا ممنوعين من التجسيد.

وأوضح أنه في نظر الفتوى، لا يحرم تجسيد كل الصحابة، حيث أنهم ليسوا في مرتبة واحدة من المنع: "يمنع تجسيد الصحابة مثل الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة صحيح، رتبتهم عالية، هم ليسوا أنبياء لكن الرتبة التي قضى لهم بها رسول الله قد تقف مانعاً في نظرنا إلى تجسيدهم".