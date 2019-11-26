لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، وذلك خلال حملة أمنية شنتها قوات مباحث مديرية أمن أسيوط لضبط سلاح ومطلوبين في قضية قتل خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الزاويا التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود معلومات لضباط مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد سيف، أكدتها التحريات مفادها وجود أحد المتهمين الهارب المطلوب في قضية قتل أحد أبناء عائلة الفيل بقرية الزاويا دائرة المركز.

وأضافت التحريات إعداد عائلتي "الهلالي" و"الفيل" أسلحة ليستخدمونها في تجديد خصومة ثأرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية بالإشتراك بين الأمن العام والمركزي، وفور وصول القوات فوجئوا بأفراد من العائلتين يطلقون النيران على القوات ويلوذ بعضهم بالفرار، ما اضطر القوات لمبادلتهم إطلاق النيران، وأصابت "حسن بدر طلبة" بالرأس من الخلف، وتوفى في الحال، بينما أصيب "هلالي صابر" بشظية خفيفة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.