عميد "ألسن عين شمس" تفتتح المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة العربية

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة العربية بعنوان "العربية و قضايا الترجمة الآن"، بحضور الدكتور مكارم الغامري أستاذ الأدب الروسي وعميد الكلية الأسبق ورئيس قسم اللغة الروسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وسفير دولة أوزبكستان بالقاهرة أرمان إسياغالييف، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نجوى عمر رئيس قسم اللغة العربية بالكلية ورئيس المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والعربية والعالمية.

واستهلت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، كلمتها بأن المؤتمر الدولى الثالث لقسم اللغة العربية بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"، يعد الحدث الأكبر عالميًا للمهتمين باللغة العربية وقضايا الترجمة منها و إليها، وبمناسبة ذلك المحفل العلمي المهيب أراد القائمين على تنظيم المؤتمر تكريم أحد أعلام كلية الألسن البارزين في مجال الترجمة وهى أ.د.مكارم الغامري، تقديرًا لإسهاماتها العلمية و عطائها الأكاديمي الممتد لسنوات طويلة في حقل الدراسات المقارنة والترجمة بحثًا وتأليفًا وترجمة وتدريسًا لأجيال عديدة من الطلاب والباحثين، والذي توج بمنحها من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام بوشكين في قصر الكريملين تقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر وروسيا، ويعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن المؤتمر الثالث لقسم اللغة العربية اليوم يضع أمام مجهر البحث والتدقيق الأكاديمي أحد أهم الموضوعات التى يسعى دارسو اللغات عبر العالم أن يستفيض من خبرات العلماء في مجال الترجمة من وإلى العربية، تلك اللغة العظيمة التى ما زالت لم تبح بكل أسرارها حتى يومنا هذا، لذا فسوف تشهد جلسات المؤتمر خلال أيامه الثلاثة أحدث الأطروحات والأوراق البحثية حول الترجمة وقضاياها الراهنة من منظور أكاديمي.