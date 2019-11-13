عقد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومدير العلاقات الدولية في مستشفى رويال برومبتون الرائدة في جراحات وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية دافيد شرمبتن، اتفاقية لإقامة توأمة بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون بلندن، بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

حضر توقيع الاتفاقية التي عقدت بمقر قصر الزعفران نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلي المصري، وأيمن صالح مدير عام مستشفيات عين شمس، وسفير المملكة جيفري آدامز، ولفيف من أساتذة جراحة وأمراض القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس.

وأكد هشام عكاشة أن البنك الأهلي المصري يسعى من خلال الاتفاقية الثلاثية إلى منح تمويل قدره 30 مليون جنيه يمنح على مدار 5 سنوات، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه لمستشفيات جامعة عين شمس التي تخدم فئة كبيرة من المرضي في كل التخصصات دون مقابل، بالاستعانة بخبرات مستشفى رويال برومبتون، مشيرا إلى التعاون المستمر بين البنك والجامعة، حيث ساهم البنك حتى الآن بما يجاوز 210 ملايين جنيه لمستشفيات الجامعة بتخصصاتها المختلفة وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية، والتي بلغت 6 مليارات جنيه في السنوات الأربعة الأخيرة.

وقال محمود المتيني إن اتفاقية التوأمة بين مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون، تأتي في إطار رفع كفاءة مستشفى الدمرداش والتي تعد من أهم المستشفيات التي تخدم نصف مليون مريض سنويًا من محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة في مختلف التخصصات الطبية دون مقابل.