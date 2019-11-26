اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية

يبدأ اليوم نادي مستشاري النيابة الإدارية في تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى ولمدة سبعة أيام تنتهى بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.

وتبدأ المدة المقررة لتلقى طلبات الترشح من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثامنة مساءً، على أن تجرى الانتخابات، الجمعة ٢١ فبراير المقبل.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، هي انتخابات تجديد كلي، على 15 مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.

والمقاعد الـ15 التى ستجرى عليها الانتخابات هي: مقعد الرئيس بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة ومقعدين لوكلاء النيابة.

وأكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى للانتخابات بالدورة المقبلة بعد أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين.