"حدائق الحيوان": لا مساس بسعر التذكرة.. والثلاثاء للسياح بـ65 جنيها

كشف الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حقيقة زيادة سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأكد رجائي أن سعر تذكرة حديقة الحيوان ما زال كما هو "5 جنيهات" ولم يتم زيادته، مشيرًا إلى أن ما حدث هو زيادة تذكرة الحديقة يوم الثلاثاء والذي يعتبر يوم إجازة الحديقة أصلًا.

وأشار رجائي إلى أن بعض المجموعات السياحية وغيرها طلبت زيارة الحديقة في أوقات غير مزدحمة، وأنهم اقترحوا أن تكون الزيارة يوم إجازة الحديقة، لافتًا إلى أن إدارة الحديقة قررت معاملتهم بسعر أعلى ورفع قيمة التذكرة لتصل لـ65 جنيها.

وشدد رجائي على أن الحديقة لن تكون مفتوحة أمام العامة يوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي شخص بدخول الحديقة في هذا اليوم مقابل التذكرة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات ستكون بالتنسيق مع أفواج سياحية، متابعًا "لا مساس بسعر التذكرة إطلاقًا وما زالت التذكرة 5 جنيهات فقط".