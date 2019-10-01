"حدائق الحيوان" عن شائعة تجول وحيد القرن بالقاهرة: "ليه هو غزالة؟"

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو حول سير حيوان وحيد القرن في شوارع القاهرة أمر عار عن الصحة تماما، حيث إن مصر كان لديها وحيد القرن "واحد" فقط وتوفي وهو حيوان مهدد بالانقراض في العالم.

وسخر رجائي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، من تلك الشائعات قائلًا: "هو مش عصفورة عشان يطير أو غزالة بتجري مننا عشان يتجول في شوارع القاهرة"، موضحًا أن موطنه الأصلي في جنوب أفريقيا، ويوجد تجمعات قليلة منه وهو في طريقه للانقراض.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن حيوان وحيد القرن شرس للغاية وغير موجود في الوقت الحالي في أي حديقة حيوان بمنطقة الشرق الأوسط، حيث كان مصدر فخر لمصر أن يكون لديها وحيد القرن لأنها الوحيدة في الشرق الأوسط، موضحًا أن مصر كان لديها أنثى عمرها حوالي 50 سنة وهو عمر كبير جدا بالنسبة لهذا الحيوان، ويفوق معدله الطبيعي بحوالي 10 سنوات.