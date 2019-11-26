بطاقة 5 أطنان في اليوم.. إنشاء معصرة زيتون بوادي الطور في جنوب سيناء

قال المهندس السيد فهمي، رئيس قطاع تعمير جنوب سيناء، إن جهاز التعمير بصدد إنشاء معصرة كبرى لعصر الزيتون، موضحا أن المعصرة الجديدة سعتها نحو 5 أطنان في اليوم الواحد، وهي من أحدث وسائل العصر إذا تقوم بتجميع وغسل الزيتون وفرزه أوتوماتيكيا وتنقيته من الشوائب.

في سياق متصل أعلن المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، استعداد المحافظة لموسم عصر الزيتون، بعد إجراء الصيانة اللازمة لتشغيل عصارة بمدينة الطور، بعد توقف 10 سنوات.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه يوجد بمحافظة جنوب سيناء عصارتين للزيتون، الأولى بمدينة الطور للعصر علي البارد، وأخرى بمدينة رأس سدر، مشيرًا إلي أن إجمالي المساحة المنزرعة بالزيتون هذا العام بلغت 18 ألف فدان، وتستحوذ مدينة رأس سدر على نصيب الأسد، بإجمالي 16 ألف فدان ونصيب الطور 2000 فدان من مساحة زراعة الزيتون.

وقال أن تدني محصول الزيتون في مدينة الطور وباقي مدن المحافظة يرجع إلى توجه المزارعين لزراعة محاصيل أخرى، مثل المانجو، مؤكدا أن أشجار المانجو لا تعطي إنتاجية لفترات زمنية طويلة.

وأكد أن العصر البارد هو أفضل أنواع عصر الزيتون لانخفاض نسبة الحموضة إلى صفر عكس العصر على الساخن.

جدير بالذكر ان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتح الأسبوع الماضي معصرة زيت الزيتون الأرشادية بمدينة الطور التابعة لمديرية الزراعة بعد تطويرها.