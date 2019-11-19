تيسيرا على المزارعين.. افتتاح معصرة الزيتون بمدينة الطور غدا

يفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غدًا الأربعاء، معصرة الزيتون الإرشادية على البارد بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، ومزرعة الدواجن عقب تطويرهما.

وقال المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن معصرة الزيتون كانت مكهنة منذ عشرات، وجرى تطوير وتجديد المكابس والمدشات لتشغيلها تسهيلا على المزارعين الذين كانوا يتكلفون أعباء مادية لعصر الزيتون بمدينة رأس سدر.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خصص 100 ألف جنيه لتطوير معصرة الزيتون ومزرعة الدواجن، موضحا أن مزرعة الدواجن كانت تعمل بعنبر واحد فقط بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 5 آلاف سنويا، وأصبحت بعد التطوير تضم ثلاث عنابر بطاقة 15 ألف للعنبر بإجمالي 135 ألف بمتوسط 3 دورات سنويا.