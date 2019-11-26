يحدث اليوم.. انطلاق القمر الصناعي المصري الأول واستكمال مباريات الدوري

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 26 من نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يصل حكمة الله زاده نعمة الله وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي علي رأس وفد حكومي رفيع المستوي ليترأس الدورة الثانية للجنة العليا الحكومية المصرية -الطاجيكي للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني .

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة مالك شركة للأنظمة المتكاملة، ومحام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

- تستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات للبشرية ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي الحضري.

- أعلنت شركة آريان سبيس الفرنسية، المسؤولة عن إطلاق القمر الاصطناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"، أن موعد الإطلاق سيكون اليوم، بين 11:09 إلى 12:45 دقيقة منتصف ليل.

- يشارك مدير المركز القومي للترجمة في الدورة السابعة من مؤتمر أبو ظبي الدولي للترجمة يشارك في جلسة تقام ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "واقع الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى"، وتتضمن الجلسة ثلاثة محاور :ما أبرز التحديات التي تواجه انتشار الكتاب العربي بلغات العالم ،هل تساهم الترجمة في تعزيز التنمية وما دورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب و المحور الثالث بعنوان المجلات الأدبية ودورها في إيصال التجارب العربية.

- تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر المؤتمر الثاني للرابطة العربية لأبحاث الجينات بعنوان "أبحاث الجينات في الوطن العربي .. من المعمل إلى التطبيق السريري" .

- يعقد المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم، المؤتمر المصري الدولي الأول للميكروبيوم والميكروبيوتا في الصحة والمرض. القاهرة .. تنظم مكتبة مصر الجديدة، عددًا من الفعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة، تبين مدى عمق الأسى والألم الذي تكابده المرأة يوميًا جراء أشكال العنف الذي تتلقاه ممن حولها، تأتى هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ؛ عرض للفيلم التونسي "قبل مايفوت الفوت" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، دورة الراحل يوسف شريف رزق الله بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

- يقيم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، ندوة صالون الثقافة الصينية تحت عنوان "الصين في عيون المصريين"، بعد سبعين عاما على تأسيسه، يحاضر فيها كل من أحمد سلام المستشار الإعلامي الأسبق في الصين، وحسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء .

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( نادى مصر و وادي دجلة ) وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام المصري؛ على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة الخامسة مساء ، ومباراة كرة القدم بين فريقي ( مصر المقاصة و حرس الحدود ) على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة و النصف مساء.