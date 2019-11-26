يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، وبدأ الحفل بآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

ومن المقرر أن يتفقد ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات القومية، المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي أيضا، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الثالثة لبورسعيد منذ توليه مهام منصب رئيس الجمهورية، وتدشينه مشروع شرق بورسعيد، عام 2015.