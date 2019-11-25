قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قام ببناء مصر العصرية الحديثة وما قام به من إنجازات وكذلك منهجه الجديد في الحكم الذي يعتمد على الرؤية الشاملة وعمق الأحداث وعن ضرورة الإتقان في العمل، موضحًا أن مصر العصرية الحديثة تحتاج لبعض نوافذ الحرية والرأي والرأي الأخر.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هناك مساحة كبيرة من التقدم حدثت ونحن الآن مؤهلين لخطوات أوسع فالدولة راسخة وقوية وكسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية لعالمنا المعاصر، وما حدث بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا يؤكد أن مصر خرجت من عنق الزجاجة.

وتابع: "نعلم أعداءنا جيدًا وفي مقدمتهم الإخوان وتركيا هي التي تحرض ضد مصر، وهذا العدو لن يستطيع إحداث تغيير في الموقف المصري، خطر هذا العدو مدرك ومحسوب، ولا يمكن بحجة عداءه للموقف أن نكتفي بالأمر الواقع، نجحنا في حصار الإعلام الإخواني والتركي المعادي للدولة المصرية، والإعلام المصري قام بدوره في هذا المجال على أفضل ما يكون، وقاد مصر بسلاسة للخروج من الفوضى".

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية قادرة والسلطة مستقرة والأمن موجود، وأعداءنا محاصرون، والأرض ممهدة لمساحة أوسع من الاختلاف والتوافق حول الدولة العصرية التي نريدها جميعًا، مشددًا على أننا نحتاج إلى التنوع في الإعلام وتصدير الأفضل وأن نثق في قدرتنا وقوتنا، وأن نعطي الثقة لمن يستحق في الإعلام، ناصحًا من يأتي بعده في منصبه أن النجاح يتطلب العمل الجماعي.