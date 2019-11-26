قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إنّ الرئيس دونالد ترامب اختاره الله، مثل سلفه الديمقراطي السابق باراك أوباما، رغم أنّ ترامب أكد أنّه كان يمزح عندما قال إنّه "مختار" من الله.

وصرّح بيري في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" قائلا: "هل تعرفون باراك أوباما، لا يصبح رئيسا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب".

وكان ترامب وصف نفسه في مؤتمر صحفي بأنّه "مختار" من الله لخوض حرب تجارية مع الصين. وأكد بعد ذلك أنّه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.

وفي إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري. وصرح بأنّه أوضح لترامب: "أعرف أنّ الناس قالوا إنّك ذكرت أنّك مختار. وأنا قلت (إذا كنت مسيحيا مؤمنا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم)".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رد خلال زيارة لإسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير "للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني". وقال "كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أنّ هذا ممكن".

وورد اسم بيري مرارا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب التي بدأها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.

ورأى بيري في المقابلة ذاتها أنّ ترامب سيخرج من هذه القضية الاستثنائية دون أن تتم إقالته. وقال "إنّه فرد استثنائي".

وكان ترامب أعلن في أكتوبر رحيل بيري في نهاية العام الحالي، مشيدا "بعمله المميز".

ومع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة. إذ وصف حاكم تكساس السابق والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016 خصمه ترامب في 2015 بأنّه "سرطان للتيار المحافظ".