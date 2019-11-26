أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة افتتاح المجمع الصناعي الصغير والمتوسط بجنوب الرسوة، عبر الفيديو كونفرانس، وتولى الافتتاح المهندس خالد عبدالمبدي سليمان مدير المشروع بهيئة التنمية الصناعية والمقم إسلام عميرة، المشرف على المشروع.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات الهامة وكبار رجال الدولة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، مثل أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، كما يتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي أيضا، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

وتعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الثالثة لبورسعيد منذ توليه مهام منصب رئيس الجمهورية، وتدشينه مشروع شرق بورسعيد في 2015.