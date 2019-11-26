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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و38 متهما بالجيزة

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و38 متهما بالجيزة

عاجل.. السيسي: أنفقنا أموال ضخمة لتهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية

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