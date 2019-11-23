منحت الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسجو بالمملكة المتحدة درجة الزمالة الفخرية في جراحة الأسنان للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك تقديرًا لدوره البنّاء في دعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك دوره العلمي والبحثي في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة، وعبر احتفال رسمي أقامته الكلية الملكية في قاعة احتفالات جامعة جلاسجو بحضور رئيس الكلية، وإدارتها العليا، وأعضاء الكلية الملكية.

وخلال فعاليات الاحتفال قدم هاني عتيبة نائب رئيس الكلية الملكية ومدير تطوير العلاقات الدولية التاريخ العلمي والوظيفي لـ عبدالغفار.

حضر الاحتفال، ريم بهجت المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ونيفين خالد المستشار الثقافي بفرنسا، وأشرف أيوب جراح الأسنان والأستاذ بجامعة جلاسجو.