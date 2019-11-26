عاجل.. السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "خطوات إلى المستقبل"

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "خطوات إلى المستقبل"، من إنتاج إدارة الشؤن المعنوية للقوات المسلحة المصرية، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء، المقام بمحافظة بورسعيد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، مثل أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، كما يتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي أيضا، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

وتعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الثالثة لبورسعيد منذ توليه مهام منصب رئيس الجمهورية، وتدشينه مشروع شرق بورسعيد في 2015.