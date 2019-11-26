افتتح اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، الكنيسة الإنجيلية الثالثة بالمنيا، وتنصيب القس مدحت غطاس لوندي راعياً للكنيسة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية ضمن جهود الدولة بالاهتمام بدور العبادة لكل طوائف الشعب .

حضرالافتتاح العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية والسياسية والدينية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتم إلقاء نبذة تاريخية عن بناء وتأسيس الكنيسة الإنجيلية الثالثة في المنيا منذ عام 1901، والخدمات التي تقدمها للمواطنين في مجالات عدة، بالإضافة لعرض بعض الفقرات من الترانيم.

قدم "جبريل" خلال كلمته التهنئة للحضور بافتتاح الكنيسة الجديدة بعد بنائها، وأكد علي روح الحب والاحترام الذي تسود بين أهالي المحافظة، مطالباً الجميع بالعمل والوقوف صفاً واحداً من أجل بناء الوطن والدفع به نحو التقدم والازدهار، وعبر عن سعادته لما لمسه من وحدة أبناء محافظة المنيا، مؤكداً أن المولى عز وجل قد خلقنا لنبني ونعمر، فنحن أبناء وطن واحد نعيش على أرضه وننعم بخيره.