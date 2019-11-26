قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنَّه جرى إنشاء صالة رياضية مغطاة بالعريش، وتصميمها على أعلى مستوى وذلك لخدمة المجتمع المصري رياضيًا وثقافيًا، وخلال استقبال المناسبات الاجتماعية والرياضية.

وأضاف صبحي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، أنَّ الصالة تتكون من ملعب متعدد الأغراض، وساحة انتظار سيارات، ومطعم، وغرف خلع ملابس، وساحة كبيرة لاستقبال الزوار، وجرى تصميمه لاستقبال 2000 متفرج.

وتابع أنَّه جرى تصميم جميع المرافق بشكل حديث لاستقبال شتى الألعاب الجماعية والفردية، لافتًا إلى تحول الوزارة نحو العالم الرقمي لربط جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، واستخدام اللغة التي يجيدها الشباب، وكذلك وضع الخطط المعبّرة عن احتياجاتهم خلال مشروعات المستوى القومي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات قومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بينها مستشفى النصر التخصصي للأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، كما يفتتح أنفاق بورسعيد، محور 30 يونيو، مبنى المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد الذي يمثل المدينة الرقمية لبورسعيد، ومصنعين للأسماك وزيت الطعام.

ويتضمن الافتتاح كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة، يليها عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي تمت خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم عرض أوبريت "وش الخير" بمشاركة 500 طالب من مختلف مدارس بورسعيد.

ويتفقد الرئيس خلال جولته كذلك، مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.