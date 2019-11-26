ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ "الملتقى الثاني للمبدعات العرب" وذلك في الفترة من 4 وحتى 6 ديسمبر 2019، وتنطلق فعاليات الملتقى في تمام الخامسة من مساء الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن الملتقى تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجلات المتعددة؛ وسيجرى تكريم 23 شخصية من 15 دولة عربية؛ من (سوريا - العراق - السودان - المغرب- لبنان -السعودية - س. عمان- البحرين - فلسطين - الكويت - الإمارات- تونس- الجزائر- الأردن؛ ومصر)؛ كما يتضمن الملتقى تنظيم عدد من المحاضرات والحفلات الفنية والزيارات للمواقع الثقافية والأثرية).

وتأتي الدورة الثانية للملتقى بعد إقامة دورته الأولى في مارس الماضي ببيروت والتي نظمها ديوان "أهل القلم"، وجرى خلالها تكريم عدد من المبدعات العرب وكان من بينهن من مصر السفيرة مشيرة خطاب ؛ والكاتبة هالة البدري.

ويكرم الملتقى في دورته الثانية كل من "طبقًا للترتيب الألفابائي": "أباء إسماعيل - سوريا، بثينة الناصري - العراق؛ بثينة خضر - السودان ، بسيمة الحفناوي - المغرب، درية شرف الدين- مصر، دليلة الكرداني- مصر، سامية التمتامي- مصر ، سلوى بكر- مصر، سلوى الخليل - لبنان، سمر الحمود - السعودية، شريفة اليحيائية - س . عمان، عواطف عبد الكريم - مصر، فوزية رشيد - البحرين ، لطيفة يوسف - فلسطين، ماري لوي- مصر، معصومة مبارك - الكويت، موزة غباش - الإمارات، نزيهة العبيدي - تونس، نعيمة بن يعقوب - الجزائر، نور الشربيني - مصر، نورا المطيري – الإمارات، هبه حندوسة - مصر، يمنى طريف الخولي - مصر".

كما وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من اللاتي تم تكريمهن في بيروت لحضور الاحتفالية كضيوف شرف للدورة الثانية للملتقى وباعتبارهن مؤسسات مشروع الملتقى الذي ستطوف دوراته المقبلة العواصم العربية المختلفة؛ ومن بينهن: "دانا بخيت - السعودية، سامية حسين - البحرين، سعيدة خاطر؛ عمان، بالإضافة إلى المصريتين السفيرة مشيرة خطاب، والكاتبة هالة البدري".

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أصدرت قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا للإعداد للدورة الثانية للملتقى وضمت اللجنة التي رأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة كل من: اعتدال عثمان، رشا طموم، سرية عبدالرازق، سعاد عثمان - السفيرة مشيرة خطاب، نجوى عبدالمجيد -هالة البدري، وائل حسين؛ وبأمانة دعاء نصر وبسنت عبد المنعم؛ واختارت اللجنة المنظمة 14 اسما من الرائدات بالعمل العام بالدول العربية الشقيقة بالإضافة إلى اختيار 9 أسماء من مصر) لتكريمهن على قدموه من إسهام في الارتقاء بالشأن العام في بلدانهن.

ويسهم في الملتقى الذي يقام برعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري؛ عدد من الجهات من بينها: ديوان أهل القلم ببيروت، دار الكتب والوثائق القومية، قطاع الإنتاج الثقافي، دار الأوبرا المصرية.