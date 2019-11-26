الأمم المتحدة: ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة لمعدلات قياسية بـ2018

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة لمعدلات قياسية العام الماضي، محذرًا من احتمال ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أكثر من ضعف حد الاحترار المتفق عليه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.

وأوضح ملخص التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه في حال استمرار الأوضاع الحالية فإن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع بمقدار 3.2 درجة سيليزيوس خلال القرن الحالي ما يتسبب في تأثيرات مناخية مدمرة واسعة النطاق.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن تقرير "فجوة الانبعاثات" هو إحدى الدراسات التي أطلقتها الأمم المتحدة قبيل محادثات المناخ المقررة في مدريد الأسبوع المقبل؛ بهدف تحفيز قادة العالم على الحد من التغير المناخي، مضيفة أن التقرير يقيس مقدار تخفيض الانبعاثات اللازم لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حد 1.5 درجة سيليزيوس فوق معدلات ما قبل الصناعة وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل واليابان من بين أكبر مصادر الانبعاثات التي فشلت في تحقيق أهدافها الخاصة في هذا الشأن، وتواجه البلدان موعدًا نهائيًا في 2020 لتحديد تعهدات جديدة لخفض الانبعاثات.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة حذرت العام الماضي من تغيرات مناخية عالمية ضخمة إذا ما لم يتم تحقيق هذا الهدف ومن بينها خسارة كل الشعاب المرجانية ومعظم ثلوج المحيط المتجمد الشمالي.