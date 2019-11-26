أمرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، باحتجاز 168 شخصًا -بينهم أفراد عسكريون- للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول -في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- أنه تم إصدار أمر باحتجاز مدنيين و52 من الأفراد العسكريين، بينهم عقيدان متقاعدان وضابط برتبة مقدم في الخدمة.

من جانبها، أعلنت شرطة إسطنبول اعتقال 15 شخصًا من أصل 27 شخصًا أصدر مدعو العموم أوامر باحتجازهم في تحقيق منفصل حول استخدامهم لتطبيق مراسلة مشفر تستخدمه شبكة جولن.

يُشار إلى أن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، في حين تم عزل أو تسريح 150 ألفًا من الموظفين المدنيين والعسكريين، كجزء من عمليات التطهير التي نفذتها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب.