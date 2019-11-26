ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، جنيها واحدا مع بدء التعاملات اليومية في سوق المال.

ارتفع سعر الذهب عيار 24، من 755 جنيها إلى 756 جنيها للجرام، وعيار 21 من 661 إلى 662 جنيها، وعيار 18، من 566 إلى 567 جنيها للجرام.