تراجعت أسعار أعيرة الذهب اليوم الإثنين بقيمة جنيهين عقب اسقراره أمس.

ويباع عيار 24 بـ755 جنيهًا مقابل 757 جنيهًا أمس، وبيع عيار 21 بـ 661 جنيهًا، ويباع عيار 18 بـ 566 جنيهًا، والجنيه الذهب يباع بـ 5 آلاف و290 جنيها.