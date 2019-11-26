قال حازم الملاح المتحدث الرسمي باسم برنامج أطفال بلا مأوي في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك أكثر من طريقة لتلقي البلاغات الخاصة بأطفال الشوارع من المواطنين لإنقاذهم، من خلال بوابة الحكومة الخاصة بالشكاوى عن طريق الخط الساخن 16439 الذي يعمل 12 ساعة يوميا، والصفحات الرسمية لوزارة التضامن وبرنامج أطفال بلا مأوي.

وأضاف الملاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج "8 الصبح" على فضائية Dmc، أنّ هناك 17 وحدة متنقلة وفرق مدربة تجوب الشوارع من خلال خط سير وأماكن تجمعات الأطفال في للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال، ويتم التواصل بشكل كبير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى العمل في 13 محافظة، ومدّ العمل في الفيوم وبورسعيد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم برنامج أطفال بلا مأوى أنّ الفريق المدرب يضم أخصائي نفسي، اجتماعي، ومسعف، والفريق موجود في أماكن تجمعات أطفال الشوارع، مثل الكباري، الحدائق، والميادين، ويسعى لتكوين ثقة متبادلة بين الأطفال والفريق.

وتابع الملاح أنّ البرنامج يهدف لتتبع مسار حالة الطفل وإعادته لأسرته حال وجود أسرة معلومة ومستقرة، وحالة عدم وجود أسرة يتم إلحاقه بإحدى دور الرعاية التي يتم العمل على تطويرها، موضحا أنّ وزارة التضامن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تم رصد 6 مؤسسات في القاهرة، الإسكندرية، المنيا، والشرقية، وأصبحت هذه المؤسسات بيوت آمنة لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.

وأشار المتحدث الرسمي باسم برنامج أطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود فصول دراسية وورش تدريبية في المؤسسات للعمل على تنمية مهارات الأطفال تمهيدا لمرحلة الدمج بعد ذلك.

وأوضح الملاح أنّه يتم عمل دراسة ميدانية وتقارير لوضع الأسر للتأكد من استقرارهم، لضمان تواجد الأبناء داخل الأسرة بشكل مستمر، وعند التأكد يعود الأطفال مرة أخرى، وحال عدم الاستقرار يودع الطفل في دار رعاية، حتى الانتهاء من تأهيل الأسرة مرة أخرى.

وتابع أنّ أسباب هروب الأطفال من أسرهم يرجع للتفكك الأسري، العنف مع الأطفال، والحالة المادية المتعثرة للأسر، وأكثر المحافظات التي بها أطفال بلا مأوي هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، وتم إعادة نحو 1600 طفل بين دمج للأسر والمؤسسات.