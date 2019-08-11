أعلن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى عن تشكيل غرفة عمليات مركزية خلال فترة عيد الأضحي المبارك، للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439، ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة الشوارع من أجل البحث عن الأطفال والكبار بلا مأوى وتوفير الحماية والرعاية اللازمة، ونقلهم لدور رعاية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوى بوزارة التضامن الاجتماعي: إن فريق الشارع تلقى تدريبا على أعلى مستوى للعمل على التعامل الجيد مع الحالات في الشارع مشيرا إلى أن الفريق يتكون من أخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف وأخصائي نشاط وأخصائي ادارة حالة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أومن خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.