تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من القبض على واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين ضما عدد 7متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال.

حيث قام المتهمون بإيداع جزء من أموال المخدرات بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25مليون جنيه).

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.