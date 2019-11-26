انتهاء البرنامج التدريبي لرفع قدرات العاملين بمؤسسات أطفال بلا مأوى

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي لرفع قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية التابعة للبرنامج القومي حماية الاطفال بلا مأوى، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وشهد البرنامج للمرة الأولى بناء قدرات صناع القرار المعنيين بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحقيقا للمصلحة الفضلي للطفل، وهم أعضاء الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ومديري إدارات الدفاع الاجتماعي بالمحافظات والمدير التنفيذي للجمعيات الأهلية التي تدير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك لتوحيد رؤية العمل بين الجهات الفنية بالمتابعة والجهات المعنية بالتنفيذ والتخطيط والمديرين التنفيذين بمؤسسات رعاية الاطفال، لبناء قدراتهم علي أحدث نظم الإدارة والحكم الرشيد وبرامج إدارة التغيير وكيفية كسب التأييد المجتمعي ورفع خطط العمل ومهارات التفاوض والتشبيك وبناء الشبكات الاجتماعية، فضلا عن تنفيذ المرحلة الرابعة من بناء قدرات مقدمي الرعاية حيث يستهدف البرنامج تدريب كل من له علاقة بالعمل مع الطفل داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، برنامجا تدريبيا لرفع قدرات العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وعددها 21 مؤسسة، إضافة لمجالس الإدارات والأطفال المقيمين بالمؤسسات وإشراكهم في اتخاذ القرار.