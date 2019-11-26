خبير: الاقتصاد أصبح صلبا ويمكنه تجاوز الأزمات الدولية

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إنّ تقييم وكالة التصنيف العالمية فيتش، مهم لمؤسسات الاستثمار والأعمال، لافتا إلى أنّ قرارات الاستثمار تتخذ عادة في ضوء عدد من المعايير، بينها ما يصدر من تقارير بشأن التصنيف الائتماني الذي يعد عامل جذب للمستثمرين، ما يعني أنّ معامل المخاطر التي تواجه الاقتصاد منخفضة وبالتالي تكون العوائد شبة مؤمنة.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج "8 الصبح" على فضائية Dmc، أنّ النظرة المستقبلية للاقتصاد على معظم مؤشرات التقييم سواء مستقرة أو إيجابية، تعني توجيه رسالة للمستثمرين لأن الاقتصاد المصري آمن، وإذا تم استثماره في مؤسسات الأعمال يعود عليهم بمزيد من العوائد.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أنّ معدل النمو الإقتصادي يرتفع بشكل متتالي وصولا إلى 5.6% خلال العام الماضي، وتسعى الحكومة المصرية العام الحالي للوصول إلى 6%، وأنّ معدل التضخم وصل إلى 4.7% وهو معدل جيد للغاية.

وتابع إبراهيم أنّ انخفاض الأسعار المتتالي ينعكس بكل تأكيد على مزيد من الانخفاض في معدل التضخم، ما يشجع عليه البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية للاتجاه في الاستمرار نحو تخفيض تكلفة التمويل.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى ما يحدث بشأن الصراعات على حرية التجارة الدولية والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، موضحا أنّ هذه الحروب التجارية تنعكس سلبا على انخفاض حجم التجارة الدولية، ما يؤثر على انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح إبراهيم أنّ العام الماضي كان به موجة من عزوف الاستثمارات عن الأسواق الناشئة في ظل اضطراب اقتصادات "البرازيل، إيران، وتركيا"، ما أثر على معدل النمو الاقتصادي العالمي وحالة تدفق رؤؤس الأموال، مؤكدا أنّ مصر لا تتأثر كثيرا لكن على العكس بداية من 2019 عادت أسواق كبيرة باستثماراتها غير المباشرة لمصر، ما يعني أنّ الاقتصاد المصري يتمتع بالصلابة والقوة، وأنّ أي هزات تحدث على المستوي الإقليمي والدولي يستطيع أن يتعامل معها.