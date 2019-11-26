أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعي "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية"، ضمن دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 - 2020، حيث ضم الفرعان 21 عملاً، وقد تنوعت جنسيات مؤلفي الأعمال المختارة لتشمل كتاباً ودور نشر مختلفة من دول عربية عدة.

اشتملت القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة على 11 عنواناً، تم اختيارها من أصل 223 عملاً تم تقديمها للمشاركة، تضم القائمة العناوين التالية؛ "سجون الثقافة" للكاتب السعودي صالح زياد، والصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2019، و"رحلة نحو الصدارة: كيف أصبح الخليج العربي مركزاً عالمياً للبتروكيماويات" للكاتب الدكتور عبد الوهاب السعدون من السعودية، والصادر عن دار الساقي 2019، و"التسامح زينة الدنيا والدين" للكاتب تركي الدخيل من السعودية، والصادر عن دار مدارك للنشر عام 2019، و"العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي" للكاتب رشيد الخيُّون من العراق، والصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث 2018، و"لا أحد ينام في المنامة" للدكتور نادر كاظم من البحرين، والصادر عن دار سؤال للنشر عام 2019.

كما تتضمن القائمة كتاب "تطور الدراسات العربية في اليابان 1945 - 2016" للدكتور مسعود ضاهر من لبنان، والصادر عن دار الفارابي عام 2019، و"حنّبعل بطل قرطاج و المتوسّط" للكاتب محمد حسين فنطر من تونس، والصادر عن كلمة للنشر والتوزيع عام 2018، و"دولة سلاطين المماليك في مصر" للكاتب أيمن فؤاد سيد من مصر، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية 2019، و"في نقد الخطاب الاستشراقي، سيرة محمّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر" للكاتب الدكتور حسن بزاينيّة من تونس، والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع عام 2019، و"أزمة القراءة والثقافة في المغرب والعالم العربي (محاولة في تشخيص الداء ووصف الدواء)" للكاتب محمد بوسلاَّم من المغرب، والصادر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر عام 2017، و"ابن رشد وبناء النهضة الفكرية العربية" للكاتب الدكتور عزيز الحدادي من المغرب، والصادر عن منشورات دار ما بعد الحداثة عام 2017.

أمّا فرع الفنون والدراسات النقدية فقد ضم 10 أعمال تم اختيارها من أصل 188 عملاً تم تقديمها للجائزة، وهي على النحو الآتي، كتاب "بيض الأداحي: رحلة نحو فهم الشعر وتفسيره وتأويله" للدكتور عمر بن عبد العزيز السيف من السعودية، والصادر عن دار النهضة العربية عام 2019، و"الأسطوري: التأسيس والتجنيس والنقد" للكاتب محمد الأمين بحري، من الجزائر والصادر عن كل من دار الأمان ومنشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف عام 2018، و"الممكن المتخيّل: المرجعية السياسية في الرواية" للكاتب الدكتور عبدالرحمن التمارة من المغرب، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2019، و"الانتخاب اللّساني: نحو تاريخانيّة جديدة للمعنى في الخطاب" للكاتب الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف من مصر، والصادر عن ابن النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية – ناشرون عام 2019.

كما يضم فرع الفنون والدراسات النقدية كتاب "محاكاة جون بارث لشهرزاد: ألف ليلة وليلة في المتخيل الأمريكي ما بعد الحداثي" للكاتب الدكتور لحسن بن اعزيزة من المغرب، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2017، و"الذّاكرة في الحَكي الرّوائيّ: الإتيان إلى الماضي من المستقبل" للكاتب عبد الرحيم جيران من المغرب، الصادر عن دار الكتاب الجديدة المتحدة 2019، و"فتنة الأسلاف: هايدغر قارئاً كانط" للكاتب رسول محمد رسول من العراق، والصادر عن مؤمنون بلا حدود للنّشر والتّوزيع 2019، و"الأم الرسولة: رسالة الأمّ في الحكاية الشعبية العربية، دراسة أنثروبولوجية نفسية" للكاتب الدكتور محمد الجويلي من تونس، والصادر عن معهد الشارقة للتراث عام 2019، و"الشعر وأنسنة العالم" للكاتبة حورية الخمليشي من المغرب، والصادر عن كل من منشورات ضفاف ودار الأمان ومنشورات الاختلاف 2018، و"النص و الاختلاف: هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي" للكاتب محمد أمعارش من المغرب، والصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2017.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب ستعلن في الأسابيع المقبلة بقية القوائم الطويلة لفروع الجائزة.