قررت نيابة حدائق القبة حجز المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات بمنطقة حدائق القبة أثناء قيادته "موتوسيكل" على ذمة التحقيقات على أن يعرض المتهم غدا الأربعاء بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة والاتهام المنسوب له.

وكان المتهم ألقي القبض عليه وعرض على النيابة اليوم بموجب اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء قيادته "موتوسيكل" بعد أن تم التعرف عليه عن طريق صور رصدتها إحدى كاميرات المراقبة ومن خلالها تم تحديد بياناته والتعرف على هويته فألقي القبض عليه وعرض على النيابة.

وواجهت النيابة المتهم بما نسب له من اتهامات والواقعة المنسوب له ارتكابها وقررت حجزه للغد على ذمة التحريات.