ينطلق 2 ديسمبر.. تفاصيل مزاد "المالية" لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية وهيئة النقل العام، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، بقاعة النادي المصري القاهرة بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

وجاءت تفاصيل المواد العلني وفق إعلان الهيئة العامة للخدمات الحكومية كالتالي:

سيارات جهات حكومية وهيئة النقل العام

وتشمل: ميكروباصات، ملاكي جيب، ونش، أتوبيس، موتوسيكلات، ماركات "هيونداي، نيسان، مرسيدس، سوزوكي، ميتسوبيشي، كيا، شيفرولية".

بعض من السيارات والموتسيكلات والميكروباصات برخص والبعض الآخر بغير رخص.

بضائع جهات حكومية وهيئة النقل العام

تضم حديد مستعمل وخردة، خشب أشجار، حديد وصاج، بطاريات، كابل كهرباء، صاج وألومونيوم، قطع غيار سيارات، عامود ترام، عامود إنارة، أسلاك وكابل وقطع نحاس، 32 طن أعمدة حديد كهربائية، أجهزة كمبيوتر، بلاستيك، كاوتش سيارة، تكييف، ثلاجة، باب وشباك، قطن.

تطلب كراسة الشروط، من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، بسعر 400 جنيه، ومن المقرر دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، ويجرى دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا.