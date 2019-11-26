انفجرت سيارة مفخخة في سوق قرية تل حلف قرب رأس العين بريف الحسكة السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، "سانا" اليوم الثلاثاء، بأن انفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف أسفر عن سقوط قتلي وجرحى مدنيين.