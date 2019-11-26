وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل السيدة فريال محمد، 65 عاماً، إلى مستشفى "دار الشفاء" بالعباسية، لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها الكائن بمنطقة وسط البلد، وتوفير الأثاث اللازم لتعيش حياة كريمة.

وجاء القرار في استجابة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نشرته "الوطن" أمس الأول في صفحتها الأولى، تحت عنوان "فريال.. ربت أشقاءها وزوجتهم ونسيت نفسها".

على الفور انتقل فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى منزل فريال، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة.

وتبين من بحث حالة السيدة صحياً واجتماعياً، أنها تعاني من أمراض السكر والقدم السكري، والضغط، وتتخذ من أحد أرصفة وسط البلد، مقرا لها، حيث تبيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط.

سيدة مسنة ربت أشقاءها وزوجتهم ونسيت نفسها فى خضم رحلة كفاحها

استقبلت "فريال" استجابة الرئيس السيسي، بمشاعر ممزوجة بالفرحة والدموع، فبعد أن كانت تجلس على أحد أرصفة شوارع وسط البلد تشكو الوحدة والإهمال وضياع الصحة، أصبحت محط اهتمام كبير بحالتها الصحية والاجتماعية، موضحة أنها كافحت كثيراً في حياتها من أجل تربية أشقائها، حتى أنها من كثرة انشغالها بتربيتهم وتعليمهم وتزويجهم، نسيت نفسها ولم تتزوج، حتى انتهى بها الحال وحيدة، تقضي نهارها في الشارع تبيع بعض الخردوات التي تعينها على الحياة وتوفر لها مصاريف العلاج، أما أشقاؤها فانشغلوا عنها بالحياة وباللهث وراء لقمة العيش، لكنها لا تحمل لهم أي مشاعر ضغينة بل على العكس تكن لهم الحب والتقدير، بل وتلتمس لهم العذر أحياناً.