أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن مشروع مكتبة الأسرة في سلسلة علوم اجتماعية، المجلد الخامس من كتاب "ستون عاما على ثورة 23 يوليو.. جمال عبدالناصر الأوراق الخاصة"، إعداد الدكتورة هدى جمال عبدالناصر.

والكتاب صادر في 6 أجزاء، جاء الأول منها بعنوان "جمال عبدالناصر طالبا وضابطا"، وتناول الجزء الثاني الثورة في سنواتها الأولى، والجزء الثالث عن "تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر فى 1956" أما الجزء الرابع عن "الوحدة المصرية السورية"، والجزء الخامس الذي نتحدث عنه الآن "ثورة داخلية في مصر وانطلاقة عربية وعالمية من 1961 – 1967"، ويصدر الجزء السادس تحت عنوان "عدوان 1967 وحرب الاستنزاف".

يتضمن الكتاب أوراقا لم تكتب للنشر بل كتبها جمال عبدالناصر لنفسه، جاءت معبرة عن أفكاره ومعتقداته وسياساته في تطوراتها المختلفة، والمذكرات تكتب بإرادة صاحبها يحذف منها ما يريد ويجمّل منها ما يشاء، أما تلك فهي أوراق حميمة بلا تنميق ولا إضافة، وتلك الأوراق هي فقط التي كانت في مكتبه بمنزله في منشية البكرى أما باقي أوراقه في أرشيف رياسة الجمهورية بعابدين.

وهذا الجزء ينقسم إلى خمسة فصول الفصل الأول بعنوان العمل الداخلي، والفصل الثاني يتحدث عن القضايا العربية، أما الفصل الثالث فتتناول أوراقه السياسة الأفريقية، والفصل الرابع يتحدث حول عدم الانحياز، وأخيرا الصل الخامس يتناول السياسة العالمية.